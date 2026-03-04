Табуны "шахедов" над Украиной и взрывы в Сумах. Хронология войны — день 1470

4 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре среда, 4 марта. Российские оккупанты, несмотря на нехватку значительного человеческого ресурса, продолжают давить на фронте. За минувшие сутки произошло 123 боевых столкновения. Не прекращаются атаки на украинские города.

Как проходит 1470-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Сумах были слышны взрывы. Тем временем над Украиной фиксируются табуны российских дронов.

