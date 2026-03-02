В Новороссийске "бавовна", а Британия просит помощи Украины. Хронология войны — день 1468

2 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре понедельник, 2 марта. Пока весь мир продолжает внимательно наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, на фронте в Украине не прекращаются бои – самыми горячими направлениями остаются Гуляйпольское и Покровское. Но есть и замечательные новости: самая тяжелая зима в истории Украины позади и с приходом весны сократились отключения света.

Как проходит 1468-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Севастополе частичный блэкаут из-за "аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы".

Краснодарский край РФ под атакой дронов, шумно в Новороссийске.

Премьер Британии Стармер заявил, что украинцев попросили помочь странам Персидского залива сбивать иранские дроны.

С ситуацией в Украине 1 марта можно ознакомиться в этом материале: Мобилизация по-новому в Украине и угроза новых атак России. Хронология войны — день 1467

О новостях и событиях 28 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: У оккупантов горит нефтебаза, а подготовка к переговорам продолжается. Хронология войны — день 1466

О том, что происходило 27 февраля, читайте в трансляции: Зеленский поговорил с Фиццо, а Трамп хочет отменить санкции против РФ. Хронология войны — день 1465