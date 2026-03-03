В Европе совершенствуют "ядерный зонтик", а россияне давят на фронте. Хронология войны — день 1469

3 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 3 марта. Российские оккупанты продолжают давление на фронте, несмотря на усилия ВСУ отбросить вражеские войска. За прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений, из которых почти половина на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Тем временем оккупанты могут готовить масштабный обстрел Украины и целями станет не энергетика.

Как проходит 1469-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 марта — Телеграф собрал для вас в этом материале.

00:00 Премьеры Польши и Швеции Дональд Туск и Ульф Кристерссон подтвердили переговоры с Францией по "ядерному зонтику". Париж инициирует углубленный диалог с рядом стран НАТО для усиления защиты Европы посредством ядерного оружия Франции.

"Швеция готова участвовать в важных переговорах вместе с другими странами", — подчеркнул он.

