Орбан злякався заяви Зеленського, а Україна відновила третину генерації світла. Хронологія війни - день 1472

6 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 6 березня. Російські війська продовжують тиснути на фронті та атакувати українські міста. За минулу добу сталось 117 бойових зіткнень. Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна допоможе східним партнерам збивати "Шахеди".

Як проходить 1472-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Премʼєр Угорщини Віктор Орбан злякався жарту Зеленського про те, що він може дати його адресу представникам Збройних сил.

"Погрози стосуються не мене. Він погрожує Угорщині", — написав він.

Україні вдалось відновити третину пошкоджених генераційних потужностей після атак РФ. З жовтня 2025 року Росія зруйнувала понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

