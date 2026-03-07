Буковина под ударом. Россияне массово атаковали Новоднестровск: чем их заинтересовал город

Осенью 2022 года произошло попадание российской ракеты по территории Днестровской ГЭС

Новоднестровск Черновицкой области в ночь на субботу, 7 марта, подвергся российской атаке. В городе были слышны взрывы, после чего исчез свет.

Что нужно знать:

Россия атаковала Новоднестровск, который является "сердцем" мощного энергоузла

Там расположена ГАЭС, позволяющая быстро компенсировать дефицит мощности в сети

Кроме того, удары по энергетическим объектам могут иметь последствия и для соседней Молдовы

О взрывах сообщает "Суспільне Чернівці". Отмечается, что в Новоднестровске, за пределами города, после трех взрывов загорелся пожар. В городе слышен запах дыма.

Почему россияне могли ударить по Новоднестровску

Стоит отметить, что Черновицкая область — одна из тех, что меньше всего страдают от российских атак. В то же время, Новоднестровск является "сердцем" мощного энергоузла, именно потому россияне могли нацелиться на город.

Новоднестровск

Там расположены два важных объекта. Это Днестровская ГЭС (гидроэлектростанция) — одна из крупнейших в Украине и Днестровская ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция). Это — уникальный объект, который критически важен для балансировки всей энергосистемы Украины в пиковые часы потребления.

Днестровская ГЭС

Россияне наносят удары по таким объектам, пытаясь устроить масштабный блэкаут. Именно ГАЭС позволяет быстро компенсировать недостаток мощности в сети.

Вид на Новоднестровск

Как неоднократно отмечало руководство Украины, вражеские атаки на гидросооружения имеют целью не только обесточивания. Повреждение дамбы может привести к масштабным затоплениям территорий ниже по течению Днестра.

Кроме того, Новоднестровск расположен непосредственно у границы с Молдовой. Атаки на этот узел могут иметь последствия и для соседней страны. В случае разрушения плотины будет непосредственная угроза населенным пунктам Молдовы.

Удар по Днестровскому узлу автоматически бьет по стабильности снабжения электричеством Молдовы. Это — часть российской стратегии дестабилизации региона.

