До Києва долетить. Що відомо про нову російську ракету "Издєліє-30" та чим вона небезпечна (карта)

За характеристиками, вона може бути небезпечніша за "Калібр" та Х-101

Росія б'є по Україні новою ракетою. Головне управління розвідки МО повідомляє, що ракета "Изделие-30" вперше була зафіксована в кінці 2025 року. "Телеграф" розбирався в особливостях ракети та наскільки вона унікальна.

Що потрібно знати:

Вага бойової частини — до 800 кг, що більше, ніж у ракет Х-55 і "Калібр"

На відміну від Х-101, має покращену навігацію

У разі запуску з району Каспійського моря час польоту до Києва може становити близько двох годин

Характеристики ракети "Изделие-30" публікує ГУР. Швидкість ракети заявлена 720 км/год, розмах крил близько трьох метрів, дальність — щонайменше 1 500 км. Проте надзвичайно важлива характеристика — вага бойової частини — 800 кг.

Типові російські крилаті ракети, наприклад Х-55 чи "Калібри" мають удвічі меншу бойову частину — до 500 кг. Порівняти вагу вибухівки можна з ракетами Х-101, які мають приблизно таку ж бойову частину. Збільшена бойова частина означає сильніший удар — хвиля від вибуху розходитиметься далі, а в епіцентрі буде потужнішою. Такі ракети використовують для атак на захищені споруди.

Інфографіка ГУР про компоненти у ракети "Изделие-30"

Проте профільне видання "Діфенс експрес", зазначає, що попри схожі характеристики, у порівнянні з Х-101, на "Изделие-30" встановили два вироби для супутникової навігації. Це стійка до РЕБ "Комета-М12" та блок на базі приймача NAVIS NR9 від КБ "Навис". Потенційно це дає "Изделию-30" кращі можливості навігації.

Крилаті ракети "Изделие-30" ймовірно запускатимуться Росією з літаків Ту-95 та Ту-160. Точні місця запуску невідомі, однак часто це відбувається над центральними чи південними регіонами РФ, зокрема над Каспійським морем.

В разі запуску з цього регіону, ракета може дістати до столиці України із заявленою дальністю і летітиме до Києва від моменту пуску приблизно дві години. Зауважимо, що в разі потреби для маневрів, пуски мають відбуватися ближче до кордонів України на кілька сотень кілометрів.

Відстань до Києва від Каспійського моря майже тотожна дальності ракети

