До Киева долетит. Что известно о новой российской ракете "Изделие-30" и чем она опасна (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 536
По характеристикам, она может быть опаснее "Калибра" и Х-101
Россия ударяет по Украине новой ракетой. Главное управление разведки МО сообщает, что ракета "Изделие-30" впервые была зафиксирована в конце 2025 года. "Телеграф" разбирался в особенностях ракеты и насколько она уникальна.
Что нужно знать:
- Вес боевой части — до 800 кг, что больше, чем у ракет Х-55 и "Калибр"
- В отличие от Х-101 имеет улучшенную навигацию.
- При запуске из района Каспийского моря время полета в Киев может составлять около двух часов.
Характеристики ракеты "Изделие-30" публикует ГУР. Скорость ракеты заявлена 720 км/ч, размах крыльев около трех метров, дальность – не менее 1 500 км. Однако чрезвычайно важная характеристика – вес боевой части – 800 кг.
Типичные российские крылатые ракеты, например Х-55 или "Калибры", имеют вдвое меньшую боевую часть — до 500 кг. Сравнить вес взрывчатки можно с ракетами Х-101, имеющими примерно такую же боевую часть. Увеличенная боевая часть означает более сильный удар — волна от взрыва будет расти дальше, а в эпицентре будет сильнее. Такие ракеты используются для атак на защищенные сооружения.
Однако профильное издание "Дифэнс экспресс", отмечает, что несмотря на схожие характеристики, по сравнению с Х-101, на "Изделие-30" установили два продукта для спутниковой навигации. Это стойкая к РЭБ "Комета-М12" и блок на базе приемника NAVIS NR9 от КБ "Навис". Потенциально это дает "Изделию-30" лучшие возможности навигации.
Крылатые ракеты "Изделие-30" будут, вероятно, запускаться Россией с самолетов Ту-95 и Ту-160. Точные места запуска неизвестны, одно часто происходит над центральными или южными регионами РФ, в том числе над Каспийским морем.
В случае запуска из этого региона ракета может достать до столицы Украины с заявленной дальностью и лететь в Киев с момента пуска примерно два часа. Заметим, что в случае необходимости для маневров пуски должны происходить ближе к границам Украины на несколько сотен километров.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина могла опробовать новую ракету, которую уже назвали аналогом ATACAMS. Ее производитель — та же компания, которая производит ракеты "Фламинго".