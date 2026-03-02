До Киева долетит. Что известно о новой российской ракете "Изделие-30" и чем она опасна (карта)

По характеристикам, она может быть опаснее "Калибра" и Х-101

Россия ударяет по Украине новой ракетой. Главное управление разведки МО сообщает, что ракета "Изделие-30" впервые была зафиксирована в конце 2025 года. "Телеграф" разбирался в особенностях ракеты и насколько она уникальна.

Что нужно знать:

Вес боевой части — до 800 кг, что больше, чем у ракет Х-55 и "Калибр"

В отличие от Х-101 имеет улучшенную навигацию.

При запуске из района Каспийского моря время полета в Киев может составлять около двух часов.

Характеристики ракеты "Изделие-30" публикует ГУР. Скорость ракеты заявлена 720 км/ч, размах крыльев около трех метров, дальность – не менее 1 500 км. Однако чрезвычайно важная характеристика – вес боевой части – 800 кг.

Типичные российские крылатые ракеты, например Х-55 или "Калибры", имеют вдвое меньшую боевую часть — до 500 кг. Сравнить вес взрывчатки можно с ракетами Х-101, имеющими примерно такую же боевую часть. Увеличенная боевая часть означает более сильный удар — волна от взрыва будет расти дальше, а в эпицентре будет сильнее. Такие ракеты используются для атак на защищенные сооружения.

Инфографика ГУР о компонентах ракеты "Изделие-30"

Однако профильное издание "Дифэнс экспресс", отмечает, что несмотря на схожие характеристики, по сравнению с Х-101, на "Изделие-30" установили два продукта для спутниковой навигации. Это стойкая к РЭБ "Комета-М12" и блок на базе приемника NAVIS NR9 от КБ "Навис". Потенциально это дает "Изделию-30" лучшие возможности навигации.

Крылатые ракеты "Изделие-30" будут, вероятно, запускаться Россией с самолетов Ту-95 и Ту-160. Точные места запуска неизвестны, одно часто происходит над центральными или южными регионами РФ, в том числе над Каспийским морем.

В случае запуска из этого региона ракета может достать до столицы Украины с заявленной дальностью и лететь в Киев с момента пуска примерно два часа. Заметим, что в случае необходимости для маневров пуски должны происходить ближе к границам Украины на несколько сотен километров.

Расстояние до Киева от Каспийского моря почти тождественно дальности ракеты

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина могла опробовать новую ракету, которую уже назвали аналогом ATACAMS. Ее производитель — та же компания, которая производит ракеты "Фламинго".