Жертв могло быть больше? Россияне атаковали Днепр "Искандером" с кассетным зарядом: чем опасна эта ракета
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Искандер-К может быть двумя разными крылатыми ракетами наземного базирования, входящими в состав одного ракетного комплекса ОТРК Искандер
В среду, 3 июля, российские террористы атаковали Днепр. Враг нанес удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БПЛА типа "Шахед", защитникам неба удалось сбить все цели, кроме двух крылатых "Искандер-К".
"Телеграф" рассказывает о характеристиках и особенностях опасного вооружения "Искандер-К". Отмечается, что сбивать их достаточно тяжело, ПВО имеет считанные минуты, чтобы отреагировать и отбить атаку.
Крылатые ракеты Искандер-К
ОТРК Искандер – семья таких комплексов, как Искандер, Искандер-К, Искандер-М и Искандер-Е. То есть Искандер-К – это по сути обобщенное название крылатых ракет, которые Россия может использовать в составе ОТРК Искандер.
Искандер-К может быть двумя разными крылатыми ракетами наземного базирования, входящими в состав одного ракетного комплекса ОТРК Искандер.
Искандер-К (9М728 (Р-500), 9М729) — это крылатая ракета класса поверхность-поверхность, летящая по заранее заданной траектории на сверхнизких высотах, используя средства радиоэлектронной защиты. Она летит параллельно поверхности земли и может маневрировать по всему участку полета.
Ракета Искандер-К имеет светло-серый цвет и цилиндрическую форму с закругленной носовой частью. Она оснащена маршевым турбореактивным двигателем, работающим на протяжении всего времени полета.
На хвостовой части крылатой ракеты содержатся 4 небольших хвостовых стабилизатора. Посредине корпуса расположены 2 крыла, которые вскрываются вскоре после выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера.
Конструкция предусматривает:
- радиодатчик;
- боевую часть;
- приборный отсек;
- двигательную установку;
- хвостовой отсек.
Ракеты Искандер-К: характеристики.
Тактико-технические характеристики ракеты:
- длина ракеты — 7,3 м;
- масса ракеты — 2,3 т;
- масса боевой части — 480-500 кг;
- высота полета – до 6 км;
- дальность поражения – 50-500 км;
- максимальная скорость и скорость полета – 230-260 м/с;
- круговое вероятное отклонение – до 30 м;
- траектория полета – заданная.
Ракета "Искандер-К" имеет дальность полета 6-7 метров. Обнаружить ее сложно, потому что они летят на малой высоте.
Приблизительная цена ракеты Искандер (без уточнения типа) — $3 млн.
"Телеграфу" показали фото, где на ладони заметны обломки из кассетных боезарядов. Нам уточнили, что рядом с местом попадания таких частей очень много.
Следует отметить, что такой же ракетой оккупанты атаковали Одессу в конце апреля. Она имеет кассетный боезаряд. Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сказал, что этот боеприпас очевидно предназначен для поражения живой силы, а не для разрушения укреплений.
Этот тип вооружения представляет собой контейнер с большим количеством мелких боеприпасов, которые после детонации в воздухе разлетаются на десятки или сотни метров друг от друга. Хотя взрыв от одного суббоеприпаса мощным назвать нельзя, но из-за их количества они способны уничтожать пехоту и легкую технику на больших площадях. Этим они отличаются от боеприпасов, предназначенных для уничтожения укреплений, обладающих одним мощным фугасным или кумулятивным зарядом, способным фокусировать разрушительную энергию в одной точке.
Ранее "Телеграф" писал, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал".