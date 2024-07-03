Жертв могло быть больше? Россияне атаковали Днепр "Искандером" с кассетным зарядом: чем опасна эта ракета

Искандер-К может быть двумя разными крылатыми ракетами наземного базирования, входящими в состав одного ракетного комплекса ОТРК Искандер

В среду, 3 июля, российские террористы атаковали Днепр. Враг нанес удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БПЛА типа "Шахед", защитникам неба удалось сбить все цели, кроме двух крылатых "Искандер-К".

"Телеграф" рассказывает о характеристиках и особенностях опасного вооружения "Искандер-К". Отмечается, что сбивать их достаточно тяжело, ПВО имеет считанные минуты, чтобы отреагировать и отбить атаку.

Крылатые ракеты Искандер-К

ОТРК Искандер – семья таких комплексов, как Искандер, Искандер-К, Искандер-М и Искандер-Е. То есть Искандер-К – это по сути обобщенное название крылатых ракет, которые Россия может использовать в составе ОТРК Искандер.

Искандер-К может быть двумя разными крылатыми ракетами наземного базирования, входящими в состав одного ракетного комплекса ОТРК Искандер.

Искандер-К (9М728 (Р-500), 9М729) — это крылатая ракета класса поверхность-поверхность, летящая по заранее заданной траектории на сверхнизких высотах, используя средства радиоэлектронной защиты. Она летит параллельно поверхности земли и может маневрировать по всему участку полета.

Ракета Искандер-К имеет светло-серый цвет и цилиндрическую форму с закругленной носовой частью. Она оснащена маршевым турбореактивным двигателем, работающим на протяжении всего времени полета.

На хвостовой части крылатой ракеты содержатся 4 небольших хвостовых стабилизатора. Посредине корпуса расположены 2 крыла, которые вскрываются вскоре после выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера.

Конструкция предусматривает:

радиодатчик;

боевую часть;

приборный отсек;

двигательную установку;

хвостовой отсек.

Ракеты Искандер-К: характеристики.

Тактико-технические характеристики ракеты:

длина ракеты — 7,3 м;

масса ракеты — 2,3 т;

масса боевой части — 480-500 кг;

высота полета – до 6 км;

дальность поражения – 50-500 км;

максимальная скорость и скорость полета – 230-260 м/с;

круговое вероятное отклонение – до 30 м;

траектория полета – заданная.

Ракета "Искандер-К" имеет дальность полета 6-7 метров. Обнаружить ее сложно, потому что они летят на малой высоте.

Приблизительная цена ракеты Искандер (без уточнения типа) — $3 млн.

"Телеграфу" показали фото, где на ладони заметны обломки из кассетных боезарядов. Нам уточнили, что рядом с местом попадания таких частей очень много.

Следует отметить, что такой же ракетой оккупанты атаковали Одессу в конце апреля. Она имеет кассетный боезаряд. Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сказал, что этот боеприпас очевидно предназначен для поражения живой силы, а не для разрушения укреплений.

Этот тип вооружения представляет собой контейнер с большим количеством мелких боеприпасов, которые после детонации в воздухе разлетаются на десятки или сотни метров друг от друга. Хотя взрыв от одного суббоеприпаса мощным назвать нельзя, но из-за их количества они способны уничтожать пехоту и легкую технику на больших площадях. Этим они отличаются от боеприпасов, предназначенных для уничтожения укреплений, обладающих одним мощным фугасным или кумулятивным зарядом, способным фокусировать разрушительную энергию в одной точке.

Ранее "Телеграф" писал, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал".