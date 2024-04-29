Найдена шрапнель: в ВСУ рассказали, чем оккупанты ударили по Одессе

Такие боеприпасы используются специально для поражения незащищенных людей

Россияне вечером понедельника, 29 апреля, ударили по Одессе баллистической ракетой. При этом на месте удара были замечены следы от шрапнели.

Об этом рассказал руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. По его словам, этот боеприпас явно предназначен для поражения живой силы, а не для разрушения укреплений.

"Это должна установить соответствующая экспертиза (тип вооружения), но могу констатировать, что на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели. То есть это скорее всего боеприпас, который предназначен для поражения живой силы", — сказал он.

Плетенчук подчеркнул, что подобное вооружение предназначено для ведения боевых действий, а не для ударов по мирным городам.

Согласно последним данным, число погибших от атаки россиян на Одессу возросло до четырех. Жертвами стали три женщины и один мужчина. Число раненых возросло до 27, четверо из которых в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее сообщалось, что россияне применили против Одессы баллистическую ракету с кассетной боеголовкой. Этот тип вооружения представляет собой контейнер с большим количеством мелких боеприпасов, которые после детонации в воздухе разлетаются на десятки, а то и на сотни метров друг от друга. Хотя взрыв от одного суббоеприпаса мощным назвать нельзя, но из-за их количества они способны уничтожать пехоту и легкую технику на больших площадях.

Этим они отличаются от боеприпасов, предназначенных для уничтожения укреплений, которые обычно имеют один мощный фугасный или кумулятивный заряд, способный фокусировать разрушительную энергию в одной точке.

Стоит отметить, что международное право запрещает преднамеренные нападения на мирных жителей или объекты гражданской инфраструктуры. Но так как кассетные боеприпасы не различают мирных людей от военнослужащих, то их использование против городов обычно расценивается, как военное преступление.

Как сообщалось ранее, во время обстрела 29 апреля было повреждено здание дворца студентов Одесской юридической академии, более известной как "замок Гарри Поттера", в которой часто проживал директор учебного заведения, экс-регионал Сергей Кивалов. Известно, что в момент обстрела он был там и получил ранение ноги.