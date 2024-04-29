В Одессе после обстрела есть погибшие и раненные, загорелся "замок Гарри Поттера" (фото и видео)

Оккупанты обстреляли очередной мирный объект

Россияне вечером 29 апреля обстреляли Одессу с помощью баллистического вооружения. Из-за этого повреждения получил так называемый "Замок Гарри Поттера".

Как сообщил глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, удар был нанесен ракетой с кассетной боеголовкой. Из-за взрыва ее фрагментов погибли два человека и собака.

"Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — написал Братчук.

UPD: Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших возросло до 17 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Изначально появлялись сообщения о якобы сбитии ракеты, однако позже оказалось, что это был процесс раскрытия в воздухе ее кассетной боеголовки.

Также известно, что один взрыв после этого прозвучал в дворце студентов "Одесской юридической академии", которая среди горожан известна, как "замок Гарри Поттера". Известно, что там время от времени проживал владелец университета, его почетный ректор и бывший член "Партии регионов" Сергей Кивалов.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 апреля оккупанты ударили неустановленными баллистическими ракетами по Харькову из-за чего получили повреждения жилые дома.