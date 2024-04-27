Обломки и руины: в ДТЭК показали последствия ночного обстрела энергетических объектов (фото)

Украинская энергетика пережила тяжелую ночь

Последствия российской вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру в ночь на 27 апреля тяжелые. Под удар попали объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

На фотографиях, опубликованных ДТЭК, видны масштабы разрушений и повреждений. Россияне изуродовали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

"Тяжелая ночь для украинской энергетики. В эти минуты спасатели вместе с энергетиками продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки. Оккупанты пытаются оставить нас без света, но у них ничего не получится", — говорится в сообщении.

В результате атаки на объектах возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

Заметим, что россияне нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности они применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. 21 ракету уничтожили силы ПВО.

В связи с разрушениями людей призывают экономить электроэнергию, чтобы не пришлось вводить графики отключений. Ведь энергосистеме сейчас сложно удержать баланс производства и потребления.

Ранее "Телеграф" писал, что после полуночи в субботу, 27 апреля, россияне обстреляли Харьков баллистическими ракетами. Они ударили совсем рядом с медицинским комплексом, в корпусах которого в этот момент находились более тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала.