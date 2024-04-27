Уламки та руїни: у ДТЕК показали наслідки нічного обстрілу енергетичних об'єктів (фото)

Українська енергетика пережила важку ніч

Наслідки російської ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру у ніч проти 27 квітня тяжкі. Під удар потрапили об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

На фотографіях, які опублікував ДТЕК, видно масштаби руйнувань та пошкоджень. Росіяни понівечили чотири теплоелектростанції ДТЕК.

"Важка ніч для української енергетики. В ці хвилини рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на обʼєктах виникли пожежі, які було оперативно ліквідовано.

Зауважимо, що росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом вони застосували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. 21 ракету знищили сили ППО.

У звʼязку з руйнуваннями, людей закликають заощаджувати електроенергію, щоб не довелось запроваджувати графіки відключень. Адже енергосистемі зараз важко утримати баланс виробництва та споживання.

Раніше "Телеграф" писав, що після опівночі у суботу, 27 квітня, росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами. Вони вдарили зовсім поруч із медичним комплексом, у корпусах якого в цей момент перебувало понад тисячу людей — 900 пацієнтів та дві з половиною сотні персоналу.