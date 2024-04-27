Чекаємо на перебої зі світлом? Росія вдарила по енергооб’єктах в Україні, є пошкодження у трьох областях

Є постраждалі енергетики

У ніч на суботу, 27 квітня, росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни — енергетик отримав контузію. Уточнюються наслідки атак і ведеться робота щодо їх ліквідації.

У ДТЕК поінформували, що в ніч проти 27 квітня внаслідок російської атаки постраждали чотири теплоелектростанції ДТЕК. Є постраждалі, яким надається вся необхідна допомога.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки", — зазначили енергетики.

Подробиці атаки

Як повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук, росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом вони застосували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. 21 ракету знищили сили ППО.

Знищено:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

Дніпропетровська область

Глава Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак уточнив, що сили ППО знищили в області 13 російських ракет — у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах.

"Але, на жаль, без наслідків не обійшлося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджено енергетичні об’єкти. Сталося кілька загорянь. Поранено 39-річного чоловіка. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням у Криворіжжі", — написав він.

За даними місцевих пабліків, через перепади напруги зупинилася насосна станція на вулиці 25-ї Січеславської Бригади. Знижено тиск води на верхніх поверхах будівель на проспекті Науки, 100-124, його обіцяють відновити найближчим часом.

Івано-Франківська область

За даними голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, на Прикарпатті росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої було залучено відповідні служби. На щастя обійшлося без постраждалих.

Львівська область

Як повідомив голова ОВ Львівщини Максим Козицький, росіяни вдарили по області крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". Є приліт.

"Ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили спалах. Є руйнування", — написав він.

Козицький додав, що жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури у Львівській області немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії поки не йдеться.

Проте, зазначив він, у зв’язку з атакою РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях, енергосистемі важко утримати баланс виробництва та споживання. Щоб не довелося запроваджувати графіки погодинних відключень, він закликав людей економно використовувати електроенергію.

Як повідомляв "Телеграф", невдовзі після опівночі 27 квітня росіяни ракетами вдарили по Харкову. Приліт стався зовсім поруч із медичним комплексом, у корпусах якого в цей момент перебувало понад тисячу осіб — 900 пацієнтів та дві з половиною сотні персоналу.