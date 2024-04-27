Чи зможе Україна звільнити усі свої землі: в ISW дали прогноз

Аналітики назвали вирішальні чинники

У західних ЗМІ пишуть, що деякі офіційні особи США знову почали обговорювати ідеї "заморожування кордонів", оскільки нинішнього пакету військової допомоги Штатів Україні може бути недостатньо для повернення Києвом усіх своїх територій. Однак ця можливість залежить від багатьох майбутніх рішень на Заході, у Кремлі та Києві, а дискусії з приводу того, як може закінчитися війна, не враховують можливих динамічних змін.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Вони зазначили, що ті, хто виступав за надання Україні допомоги від США, не стверджували, що з його допомогою Київ зможе повернути усі свої території. При цьому обговорення варіантів закінчення війни дуже передчасне, оскільки президент Джо Байден зовсім недавно підписав законопроєкт з новою допомогою.

Зараз військова допомога від США йде до України. На те, щоб вона потрапила на передову і вплинула на поле бою, потрібно кілька тижнів. Насамперед у найближчі тижні, озброєння, що прибуло, дасть можливість українській армії стабілізувати лінію фронту і зупинити російський поступ. Йдеться про напрямки Авдіївки та Часового Яру.

Крім того, незрозумілими залишаються масштаби та інтенсивність російської наступальної операції влітку 2024 року, яка, за прогнозами, може розпочатися у червні. Крім того, російське командування може змінювати свої плани, враховуючи, що окупантам доведеться мати справу з краще оснащеними українськими силами.

На думку аналітиків, українські сили влітку захищатимуться від російських наступальних зусиль. Завдання у тому, щоб не допустити просування армії РФ у літні місяці. У цьому випадку пізніше, у 2024 чи 2025 роках, українська армія зможе спробувати перехопити ініціативу та провести контрнаступну операцію.

При цьому перед Україною стоять питання навчання нового персоналу, оснащення нових підрозділів та відновлення старих. Ці зусилля, напевно, відіграють значну роль у майбутніх контрнаступальних операціях України.

Разом із тим, достатня та послідовна західна допомога матиме вирішальне значення для майбутніх контрнаступальних зусиль України. Водночас українське військове командування визначає масштаб та напрями таких операцій та повідомляє про потреби України західним партнерам за кілька тижнів та місяців до майбутніх контрнаступальних операцій. Тому, зазначили в ISW, США та Захід, ймовірно, мають реагувати.

Як повідомляв "Телеграф", США тиснули на Україну із законом про мобілізацію. Штати потребували впевненості у наявності людського ресурсу.