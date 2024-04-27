Сможет ли Украина освободить все свои земли: в ISW дали прогноз

Аналитики назвали решающие факторы

В западных СМИ пишут, что некоторые официальные лица США снова начали обсуждать идеи "замораживания границ", так как нынешнего пакета военной помощи Штатов Украине может быть недостаточно для возвращения Киевом всех своих территорий. Однако эта возможность зависит от множества будущих решений на Западе, в Кремле и Киеве, а дискуссии по поводу того, как может закончиться война, не учитывают возможных динамических изменений.

Так считают аналитики Института изучения войны. Они отметили, что те, кто выступал за предоставление Украине помощи от США, не утверждали, что с его помощью Киев сможет вернуть все свои территории. При этом обсуждение вариантов окончания войны является очень преждевременным, поскольку президент Джо Байден совсем недавно подписал законопроект с новой помощью.

Сейчас военная помощь от США следует в Украину. На то, чтобы она попала на передовую и оказала ощутимое влияние на поле боя, нужно несколько недель. Прежде всего, в ближайшие недели, прибывшее вооружение даст возможность украинской армии стабилизировать линию фронта и остановить российское продвижение. Речь идет о направлениях Авдеевки и Часового Яра.

Кроме того, непонятными остаются масштабы и интенсивность российской наступательной операции летом 2024 года, которая, по прогнозам, может начаться в июне. Кроме того, российское командование может менять свои планы, учитывая, что оккупантам придется иметь дело с лучше оснащенными украинскими силами.

По мнению аналитиков, украинские силы летом будут защищаться от российских наступательных усилий. Задача в том, чтобы не допустить продвижения армии РФ в летние месяцы. В этом случае позднее, в 2024 или 2025 годах, украинская армия сможет попытаться перехватить инициативу и провести контрнаступательную операцию.

При этом, перед Украиной стоят вопросы обучения нового персонала, оснащения новых подразделений и восстановления старых. Эти усилия, вероятно, сыграют значительную роль в будущих контрнаступательных операциях Украины.

В то же время, достаточная и последовательная западная помощь будет иметь решающее значение для будущих контрнаступательных усилий Украины. Вместе с тем украинское военное командование определяет масштаб и направления таких операций и сообщает о потребностях Украины западным партнерам за несколько недель и месяцев до будущих контрнаступательных операций. Поэтому, отметили в ISW, США и Запад, вероятно, должны будут реагировать.

Как сообщал "Телеграф", США давили на Украину с законом о мобилизации. Штаты нуждались в уверенности в наличии человеческого ресурса.