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Война — день 794: россияне готовят новую ракетную атаку по Украине, помощь от США скоро поступит

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Бои за Украину продолжаются Новость обновлена 27 апреля 2024, 00:15
Бои за Украину продолжаются. Фото Телеграф

Оперативно о главном в сутки

Российские террористы, похоже, готовят новую ракетную атаку на Украину. После того, как они "прощупали" украинскую противовоздушную оборону вечером 26 апреля, в воздух поднялись самолеты Ту-95МС. Вероятно, таким образом террористы решили отреагировать на несколько крупных пакетов помощи от США, из-за чего в Кремле знатно подгорело.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Подтвержден взлет от трех до пяти российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ. Предварительно, на пусковые рубежи нацистские самолеты выйдут примерно в районе трех часов ночи. Также в воздухе находятся ударные беспилотники террористов.

О том, что происходило 24 апреля, читайте в материале: Война — день 791: оккупанты прорываются в Очеретино, а Украина ждет нового пакета помощи

С ситуацией в Украине за 25 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 792: россияне наращивают давление на фронте и местами преуспевают

Информацию за 26 апреля смотрите по ссылке: Война — день 793: эвакуация в Киеве и новое заседание "Рамштайна"

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#Украина #Россия #Война