Война — день 792: россияне наращивают давление на фронте и местами достигают успехов

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты значительно нарастили давление на фронте и особенно активно себя ведут на востоке Украины. В целом ситуация остается очень динамической, а некоторые позиции переходят из рук в руки, но в некоторых местах захватчики смогли добиться локальных успехов. Вместе с тем в Киеве большие надежды возлагают на предоставление нового пакета помощи от США, который даст ВСУ новое оружие для того, чтобы нанести серьезный ущерб оккупантам и вернуть утраченные территории.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Польше говорят, что готовы содействовать Украине в возвращении военнообязанных мужчин

С ситуацией в Украине за 22 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 789: россияне давят под Часовым Яром и на других направлениях

Информацию за 23 апреля смотрите по ссылке: Война — день 790: Украина под обстрелами ждет нового пакета помощи от США

О том, что происходило 24 апреля, читайте в материале: Война — день 791: оккупанты прорываются к Очеретино, а Украина ждет новый пакет помощи