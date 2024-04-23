Война — день 790: россияне давят на востоке и продвигаются в некоторых местах

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки продвинуться вперед и местами достигают определенных успехов. Больше всего атак фиксируется на Лиманском и Новопавловском направлениях, однако другие направления на востоке Украины тоже остаются не менее "горячими". При этом в ГУР говорят, что ситуация хоть и будет усложняться, но не настолько, чтобы стать критической. Этот сложный период скорее всего продлится со средины мая до начала июня.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Тревога из-за активности БПЛА объявлена в Сумской и Полтавской областях. В Харьковской области тревога из-за угрозы баллистики

Информацию за 20 апреля смотрите по ссылке: Война — день 787: Украина ждет решение США о помощи и отбивает десятки атак россиян

О том, что происходило 21 апреля, читайте в материале: Война — день 788: россияне копят силы на Бахмутском направлении и обстреливают города

С ситуацией в Украине за 22 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 789: россияне давят под Часовым Яром и на других направлениях