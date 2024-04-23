Столицу атаковали дронами: в Киеве раздавались взрывы (все детали)

Выспаться киевлянам сегодня не удалось

В ночь на 23 апреля не только Одесса была под прицелом российских оккупантов — слышали взрывы и в Киеве. Как сообщили представители местных властей, все громкие звуки были работой наших защитников из подразделений противовоздушной обороны. Этой ночью военные охотились на вражеские "шахеды".

О последствиях атаки рассказали в Киевской городской военной администрации. Согласно имеющейся информации, беспилотники заходили в столицу с юго-западного направления. А запустили целые изначально с территории Курской области РФ.

По предварительным данным, в столице обошлось без разрушений и пострадавших. Самое важное — все "шахеды", пытавшиеся потревожить покой жителей Киева, были оперативно уничтожены.

Как впоследствии отметили в воздушных силах, всего по Украине было запущено 16 беспилотников, 15 из которых удалось успешно ликвидировать. Кроме Киевской области, боевая работа также велась в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.

Напомним, что в Одесской области этой же ночью, к сожалению, без попаданий не обошлось. Были повреждены несколько многоквартирных жилых домов в областном центре, есть пострадавшие, среди которых дети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одной из регулярных целей оккупантов в Киеве являются средства противовоздушной обороны. На днях СБУ удалось задержать корректировщика, сотрудничавшего с российскими спецслужбами в этом направлении.