Около десятка раненых: в Одессе "шахед" повредил несколько жилых домов (фото, видео) - обновлено

Среди раненых из-за атаки, к сожалению, есть и дети.

Одесса уже которую ночь подряд находится под ударом российских оккупантов. Следующей целью после фермерского предприятия накануне враг избрал обычные жилые дома. Как сообщили представители местных властей, из-за попадания "шахеда" пострадали по меньшей мере семь человек.

Детали озвучили глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов в своих Telegram-каналах. Отметим, что воздушная тревога на Одесщине этой ночью длилась всего полтора часа, однако за это короткое время враг умудрился нанести серьезный ущерб.

UPD 8:00. В ГСЧС уточнили, что количество пострадавших в Одессе увеличилось до девяти. Четверо среди раненых — дети.

Несмотря на то, что украинским защитникам удалось уничтожить часть БПЛА, которыми россияне "кошмарили" Одесскую область, несколько "шахедов" все же добрались непосредственно до города. Один из них и повредил дома в Пересыпском районе Одессы.

По данным местных властей, экстренные службы спасли 34 человека, среди которых трое несовершеннолетних. К сожалению, без пострадавших не обошлось — их минимум семь. Двое раненых – дети. Однако, к счастью, без летальных исходов.

В общей сложности сообщается о повреждении минимум 14 квартир.

"Пересыпская районная администрация развертывает на месте оперативный штаб для расселения и оказания помощи пострадавшим одесситам", — отметил мэр Геннадий Труханов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за одной из атак кафиров в Одесской области пришлось несколько дней тушить пожар на предприятии. К ликвидации последствий возгорания даже привлек работа спасателя Magirus Wolf R1.