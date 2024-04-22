Россияне снова "кошмарили" Одесчину: под прицел оккупантов попало фермерское хозяйство

Дроны запустили из мыса Чауда

В ночь на 22 апреля армия РФ атаковала Одесчину ударными дронами. Есть попадание.

Об этом сообщили в Силах обороны юга. Во время атаки дроны попали в фермерское хозяйство, повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника.

Люди не травмировались. Над регионом уничтожили пять беспилотников.

Тревогу в регионе объявили в 00:49, за несколько минут до этого, в 00:44, в Воздушных силах сообщали о нескольких группах ударных российских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Залива Одесской области. Отбой дали в 1:52.

Добавим, в Воздушных силах Украины заявили, что в ночь на 22 апреля противник атаковал 7 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда – Крым и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донецкой области.

"В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БПЛА, а около 7.00 — БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", — говорится в сообщении.

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