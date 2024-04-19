Укр

Удар РФ по Днепропетровщине: СМИ показали видео, как друзья погибших детей ищут их вещи

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Спасатели ликвидируют последствия российского удара Новость обновлена 19 апреля 2024, 19:47
Спасатели ликвидируют последствия российского удара. Фото Коллаж "Телеграф"

Россияне убили целую семью в Синельниковском районе

Ищут на пепелище личные вещи, книги, рисунки и фото. В сети появилось щемящее видео с места прилета российской ракеты на Синельниковщине, теракт произошел сегодня утром 19 апреля.

Материал опубликовало издание "Радіо. Свобода". На нем подростки, друзья погибших детей, 14-летней девочки и 8-летнего мальчика, пытаются найти что-то, что помогло бы сохранить память о трагически погибших.

Школьные тетради и учебники, книги, фотографии и рисунки… Все, что можно найти на пепелище, друзья погибших заботливо собирают и сносят. Эти вещи, единственное, что осталось у них в память о погибших. Вероятно, потом они передадут их единственному, кто пережил атаку россиян — 6-летнему мальчику, который в одно мгновение потерял всю свою семью.

Напомним, сегодня утром российские террористы ударили по Днепропетровщине и городу Днепр. В результате атаки погибли семь человек, из них двое — дети. Пострадали по меньшей мере 35 человек. В Синельниковском районе, где и снято видео, российские оккупанты убили всю семью — бабушку, маму и двоих детей, 8 и 14 лет. 6-летнего младшего мальчика врачам удалось реанимировать в больнице. Теперь ребенка ждет долгий путь к выздоровлению.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что утром 17 апреля российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку по Украине. Обстрелы происходили в несколько волн. Во время атаки россияне обстреляли Чернигов, где в результате были разрушены дома и повреждены автомобили. В результате российского террористического акта погибли 18 человек, 77 пострадали.

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#Террористы #Обстрелы #Российские террористы