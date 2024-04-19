Удар РФ по Дніпропетровщині: ЗМІ показали відео, як друзі загиблих дітей шукають їхні речі

Росіяни вбили цілу родину у Синельниківському районі

Шукають на згарищі особисті речі, книги, малюнки та фото. У мережі з’явилося щемливе відео з місця прильоту російської ракети на Синельниківщині, що стався сьогодні зранку, 19 квітня.

Матеріал опублікувало видання "Радіо.Свобода". На ньому діти, друзі загиблих дітей, 14-річної дівчинки та 8-річного хлопчика, намагаються віднайти щось, що допомогло б зберегти пам’ять про трагічно загиблих.

Шкільні зошити та підручники, книжки, фотографії та малюнки… Все, що можна знайти на згарищі, друзі загиблих турботливо збирають і перекладають. Ці речі, єдине, що залишилося у них на згадку про загиблих. Ймовірно потім вони передадуть їх єдиному, хто пережив атаку росіян — 6-річному хлопчику, який в одну мить втратив всю свою сім'ю.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські терористи вдарили по Дніпропетровщині та по місту Дніпро. Внаслідок атаки загинули семеро людей, з них двоє — діти. Постраждали, щонайменше, 35 осіб. У Синельниківському районі, де й знято відео, російські окупанти вбили всю родину — бабусю, маму та двох дітей 8 та 14 років. 6-річного молодшого хлопчика лікарям вдалося реанімувати в лікарні. Нині на дитину чекає довгий шлях до одужання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вранці 17 квітня російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку по Україні. Обстріли відбувалися у кілька хвиль. Під час атаки росіяни обстріляли Чернігів, де в результаті було зруйновано будинки та пошкоджено автомобілі. В результаті російського терористичного акту загинули 18 людей, 77 постраждали.