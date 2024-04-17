У місті пролунало три вибухи

У Чернігові під час повітряної тривоги у середу, 17 квітня, пролунали потужні вибухи. Після них у небо піднявся стовп диму.

Попередньо відомо, що внаслідок влучань є загиблі та поранені серед цивільних мешканців міста. Про це повідомляє глава Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

"Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", — йдеться у повідомленні. Чаус також наголосив, що удари було завдано практично по центру міста, а кількість поранених значна. Відповідно на місці прильотів працюють медики та рятувальники.

"Є загиблі цивільні, багато поранених. На місці працюють рятувальники та медики. Зараз вже створено штаб ліквідації наслідків, буде надаватися вся необхідна допомога", — сказав глава ОВА.

Виконувач обовʼязків міського голови Чернігова Олександр Ломако зазначив, що наразі відомо про чотирьох загиблих.

Стовп диму після вибухів

За його словами, влучання було зафіксовано по об’єкту соціальної інфраструктури. Після вибухів у деяких районах Чернігова почались перебої з електроенергією.

Стовп диму після вибухів

Моніторингові чати повідомляються, що росіяни запустили крилаті ракети Х-69/Р-500. Зафіксовано було близько трьох одиниць повітряних цілей окупантів, що відповідає кількості вибухів, які чули містяни.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують тероризувати мирних мешканців Харківщини. 15 квітня ворог убив цивільних авіабомбою. Трагедія сталася у селі Лук’янці Липецької громади. Там о 2-й годині дня пролунав потужний вибух. Як виявилося, терористи скинули на населений пункт керовану авіабомбу (КАБ). Вона влучила прямо у місцеву школу.