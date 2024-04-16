Україну вночі атакували "шахеди": вибухи чули в кількох областях, подробиці

Ворог запускав "шахеди" із Криму

У ніч проти 16 квітня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Усього було запущено 9 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Зазначається, що дрони загарбники запускали з мису Чауда (Крим).

"Всі дев’ять "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Силах оборони півдня розповіли, що бойова робота Сил протиповітряної оборони цієї ночі під час атаки тривала близько 3 години.

Зазначається, що операційній зоні Сил оборони півдня вдалося результативно відпрацювати по 4 снарядах, що баражують: 2 збиті на Херсонщині і по 1 — на Миколаївщині та Дніпропетровщині.

"Інші снаряди, що баражують, наздогнали і ліквідували наші колеги. Попадань не допущено", — сказали військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні. Під обстрілом знаходилося багато областей. Найбільше постраждав Харків.