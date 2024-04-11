Росіяни вдарили по Харкову ракетами, вибухи чули і в області (оновлено)

Небезпека для міста зберігається

Російські агресори атакували Україну ракетами та безпілотниками. Вибухи пролунали в Харкові та Харківській області. Попередньо — в місті чули близько понад десять вибухів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджує щонайменше десять вибухів в обласному центрі та області. Він зазначив, що цілили росіяни в критичну інфраструктуру.

На це вказав і мер міста Ігор Терехов. Він попередив про можливі проблеми з енергопостачанням в місті та повідомив, що метро не працюватиме в найближчі години.

В Харкові відчуваються перебої зі світлом та водопостачанням — про це повідомляється з декількох районів. Моніторингові канали повідомляють про удар балістичними ракетами з боку Бєлгородської області РФ. Повідомляється також про можливі повторні пуски. Станом на 5:30 про жертв та постраждалих невідомо. Над містом помічений дим.

Повідомлялося також про вибухи в Харківські області. Ракети могли бути спрямовані у бік Чугуєва та Зміїва. Загроза для області триває — окрім балістики з Бєлгорода також зафіксовано зліт МіГ-31К.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни 9 квітня завдали ударів по центру Харкова КАБами. Повідомлялося про постраждалих.