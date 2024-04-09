Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова, є постраждалі: всі подробиці

Кількість постраждалих збільшується

У Харкові пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, зафіксовано два прильоти у центральну частину міста.

Росіяни застосували керовані авіаційні бомби (КАБ). Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

"Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо — КАБи", — йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у місті видніється задимлення після вибухів. За повідомленням глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, поцілили росіяни у підприємство. Унаслідок атаки зафіксовано загоряння та руйнування будівлі. Також є постраждалі. Пошукові роботи продовжуються, як повідомляє Ігор Терехов.

"На даний момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується", — зазначається у повідомленні.

Зазначається, що стан тяжкості постраждалих — середній. Усі були працівниками підприємства.

"Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди", — додає Синєгубов.

Нагадаємо, що днями, 6 квітня, росіяни скинули бомбу прямо на житловий будинок у Куп’янську. Приліт припав по чотириповерховому житловому будинку. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, а будинок зазнав значних пошкоджень.

Раніше "Телеграф" писав, що російські пропагандисти зізналися навіщо армія РФ обстрілює Харків. Зробили це, як завжди, прямо на федеральних каналах країни-агресорки, не соромлячись та не переймаючись про наслідки.