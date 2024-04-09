Чи зможе Росія захопити Харків цього літа: експерт дав чітку відповідь

Ворог сконцентрує сили на кількох напрямках

Цього літа російським окупантам навряд чи вдасться зробити новий наступ на Харків та оточити місто. Загарбники зосередяться на іншій ділянці фронту.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Про це пише РБК-Україна.

За його словами, росіяни зосередять сили на Донбасі. Головні зусилля ворога будуть сконцентровані на Авдіївці та Вартовому Яру, як і зараз.

Також Мусієнко вважає, що Харків та Вугледар можуть стати відволікаючими або допоміжними напрямками. Тобто тим самим окупанти намагатимуться розтягнути українські сили.

"Саме тому я думаю, що основне угрупування діятиме у Донецькій та Луганській областях. Припускаю, що будуть бої та обміни ударами вздовж кордону між Харківською та Білгородською областями", — сказав експерт.

Він додав, що взяти в оточення Харків противнику не вдасться, а тим більше захопити це місто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський відповів, чи варто чекати на новий наступ окупантів на Харків.