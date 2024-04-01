"Неважливо, що готує РФ, важливе інше": Терехов прокоментував можливий наступ росіян на Харків

Харків — це форпост України

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що неважливо, чи готує країна-агресор Росія новий наступ на місто. За його словами, важливіше зрозуміти, як давати відсіч ворогу.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net. Він каже, аби захопити Харків, потрібно багато факторів, насамперед військовий.

"Неважливо, що готує ворог. Важливо — як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий", — сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи докладає РФ більше зусиль, щоб виснажити Харків, Терехов запевнив, що "росіянам це не вдасться".

Мер міста наголосив, що паніки у харків'ян немає. Залякування країни-агресора не працюють.

"Харків — це форпост України. І ми чудово це розуміємо", — підкреслив він.

Окрім цього, триває евакуація з Харківської області, де тривають бойові дії. Але на сьогодні немає причин для евакуації жителів Харкова, і будь-яка інша інформація – частина російської ІПСО, аби залякати містян, вважає Терехов.

Варто зазначити, що росіяни навмисно розповсюджують інформацію про нібито підготовку нового наступу на Харків для того, щоб ввести в оману ЗСУ. Якби ця інформація насправді відповідала дійсності, то вони не "зливали" б її.