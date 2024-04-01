"Неважно, что готовит РФ, важно другое": Терехов прокомментировал возможное наступление россиян на Харьков

Харьков — это форпост Украины

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что неважно, готовит ли страна-агрессор Россия новое наступление на город. По его словам, важнее понять, как давать отпор врагу.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net. Он говорит, чтобы захватить Харьков, нужно много факторов, прежде всего, военный.

"Неважно, что готовит враг. Важно — как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего, военный", — сказал он.

Отвечая на вопрос, прилагает ли РФ больше усилий для истощения Харькова, Терехов заверил, что "россиянам это не удастся".

Мэр города подчеркнул, что паники у харьковчан нет. Устрашения страны-агрессора не работают.

"Харьков — это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем", — подчеркнул он.

Кроме этого, идет эвакуация из Харьковской области, где продолжаются боевые действия. Но на сегодняшний день нет причин для эвакуации жителей Харькова, и любая другая информация – часть российской ИПСО, чтобы запугать горожан, считает Терехов.

Стоит отметить, что россияне намеренно распространяют информацию о якобы готовящейся новом наступлении на Харьков для того, чтобы ввести в заблуждение ВСУ. Если бы эта информация действительно соответствовала действительности, то они не "сливали" бы ее.