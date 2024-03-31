Сценарий реальный, но… В ВСУ оценили вероятность наступления России на Харьков

Для россиян Харьков остается приоритетной целью

Россияне намеренно распространяют информацию о якобы подготовке нового наступления на Харьков для того, чтобы ввести в заблуждение ВСУ. Если бы эта информация действительно соответствовала действительности, то они не "сливали" бы ее.

Об этом рассказал офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец, пишет 24 канал. По его словам, нужно относиться внимательнее к подобным вбросам, не подтверждаемым независимыми источниками.

"Нельзя полностью исключать такой сценарий. Но подготовка такой операции потребует серьезной концентрации и создания нескольких эшелонов сил противника. Сейчас этого не наблюдается", - отметил Березовец.

По его мнению, противник должен мобилизовать не менее 100 тысяч военнослужащих, ведь такое наступление потребует большой концентрации войск – 10-15 батальонов тактических групп. Если бы такие силы сосредотачивались врагом, Силы обороны и граждане Украины знали бы об этом благодаря разведывательной информации.

Березовец напомнил, что Харьков был единственным городом-миллионником, куда пробились российские диверсанты. Они действовали здесь в течение 4 дней, но были полностью разбиты.

"Повторение этого сценария точно не будет, потому что укрепления на этом направлении начались создаваться еще в сентябре 2022 года, сразу после освобождения территорий", – пояснил он.

По словам офицера ВСУ, Харьков и Харьковская область для россиян остаются приоритетными с начала войны. Если бы у них была возможность провести здесь наступательную операцию, то уже осуществили бы ее.

"Харьковщина мешает логистике врага, ведь именно здесь развивалось их наступление в первые дни войны. Они захватили стратегический город Изюм, через который осуществлялись атаки в сторону Славянска и Краматорска. Повторение этой ситуации украинские силы обороны не допустят. Поэтому причин для паники нет" , – отметил Березовец.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в случае, если россияне снова решат наступать на Харьков, он станет для них роковым городом.