Из Харьковской области будут принудительно эвакуировать детей: власти назвали направление

Армия РФ не прекращает обстрелы приграничных районов Харьковской области

После атак на Харьков и Харьковскую область еще в нескольких населенных пунктах этого региона готовятся объявить эвакуацию. В частности, принудительно могут вывозить семьи с детьми, чтобы не подвергать их жизни опасности.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олеги Синегубов. По его словам, Россия усилила обстрелы области за последние шесть месяцев.

"Сегодня ночью была атака "Шахедами" на Харьков и еще 15 населенных пунктов области. Около восьми дронов сбито благодаря ПВО, повреждено нежилое здание. В основном под атакой приграничные населенные пункты, по которым враг бьет управляемыми авиабомбами, артиллерией, минометами… Мы советуем эвакуироваться из приграничных сел и городов", — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, практически завершена принудительная эвакуация детей из двух громад на Купянском направлении. Удалось вывезти 160 детей с семьями, всего объявлена обязательная эвакуация из 57 населенных пунктов в этом районе. Также вывезти в безопасное место планируют жителей и других районов Харьковской области.

"Сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области – это Богодуховский, Харьковский район для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", — рассказал Синегубов.

Так же администрация продолжает анализировать Волчанское и Купянское направление "для того, чтобы расширять эти процессы".

Харьковский район

Богодуховский район

Напомним, что массовую эвакуацию объявили в Сумской области, где за сутки звучит около 40 тревог. Вражеская армия атакует этот регион, используя ракеты, авиабомбы, артиллерийские снаряды и мины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Путин хочет пойти на Харьков во второй раз. Во всяком случае, об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на источники в Кремле и других ведомствах.