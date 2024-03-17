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За сутки 40 тревог: в Сумской области объявили массовую эвакуацию

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Людей просят уехать из опасной зоны
Людей просят уехать из опасной зоны. Фото Коллаж "Телеграфа"

В приграничной зоне ни дня покоя

В начале марта обязательную эвакуацию объявили в нескольких общинах Харьковской области, а теперь такое же решение приняли и на Сумщине. Все из-за тотальных российских обстрелов, только за последние сутки в регионе было 40 воздушных тревог.

Вражеская армия ежедневно обстреливает населенные пункты Сумской области, используя ракеты, авиабомбы, артиллерийские снаряды и мины. Только за последние сутки в регионе прозвучало 40 воздушных тревог и слышали сотни взрывов, о чем председатель Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал в эфире телемарафона.

В Сумской области объявлена массовая эвакуация

Власти региона решили принудительно эвакуировать семьи с детьми в трех общинах. Им также помогли найти временное место жительство.

"Относительно Великописаревской громады. Этот вопрос рассматривался на заседании Совета обороны области, и еще две громады в Шосткинском районе, где также есть угроза для детей… Нам уже предложили коллеги из других областей, где можно расположить детей с семьями. Этот процесс идет", ― сказал Артюх.

Принудительная эвакуация началась в Сумской области с воскресенья, 17 марта. Только из Великой Писаревки за день вывезли 256 человек, в том числе 26 детей. В эвакуации помогали спасатели.

Обстрелы Сумщины

В последнее время удары по региону существенно участились. Причем враг использует разное вооружение для обстрелов инфраструктуры и жилых домов на Сумщине:

  • ракеты;
  • дроны-камикадзе;
  • управляемые и фугасные авиабомбы;
  • мины;
  • артиллерийские снаряды.

По данным на утро 17 марта, российская армия ночью обстреляла приграничные районы 19 раз. По населенным пунктами били из минометов, РСЗО, артиллерийских установок. Также были сброшены управляемые и фугасные авиабомбы в Великописаревской общине. Там ночью прозвучало 70 взрывов.

Враг мощно ударил по Великой Писаревке 16 марта. Авиабомба упала в центре поселка, уничтожив его. Тогда же глава Великописаревской общины Людмила Бирюкова призвала граждан эвакуироваться в более безопасные места.

Великая Писаревка на карте Украины
Населенный пункт ежедневно страдает от вражеских обстрелов

Но с некоторых населенных пунктов выехать будет сложно. 13 марта враг уничтожил мост через реку Ворскла, через который могли эвакуироваться жители села Луговка в Сумской области.

Отметим, что россияне бьют не только по небольшим населенным пунктам, но и по областному центру. В ночь на среду "шахед" влетел в многоквартирный дом. Во время разбора завалов были спасены 10 человек. Из-за ночного удара погибли трое людей. У 14 местных жителей были ранения разной степени тяжести.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 14 марта Россия снова обстреляла Сумы. Взрывы слышали и в других городах.

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#Россия #Сумская область #Эвакуация #Обстрелы