Ночной обстрел Украины: враг атаковал дронами 10 областей, есть разрушения

В результате обстрела есть пострадавший

В ночь на 10 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed". Большая часть из них была сбита в 10 областях. В некоторых из них было громко и есть последствия.

Об этом сказали в пресс-службе Воздушных сил Украины. Отмечается, что всего враг применил 39 дронов.

"В ночь на 10 марта 2024 года российские оккупанты ударили 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине и 39-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников – мыс Чауда, Крым, Приморско-Ахтарск – рф", — говорится в сообщении.

Из почти четырех десятков "шахедов" удалось сбить 35 в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

"Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, средства РЭб", — подчеркнули в ВС ВСУ.

Подробности атаки по областям

Два вражеских беспилотника сбили в Криворожском и Никопольском районах. Об этом сказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Случился в области и ракетный удар. Агрессор попал по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, лечиться дома. Из-за "прилета" возник пожар", — отметил он.

Также Никопольщину враг три раза обстрелял из артиллерии и запустили дрон-камикадзе. Громко было в районном центре и Марганецкой общине. К счастью, там обошлось без погибших и раненых. Поврежден объект инфраструктуры.

Тем временем глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что этой ночью вследствие работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Пострадавших нет.

В Одесском районе в результате попадания одного из "Шахедов" на промышленном объекте было повреждено здание и был пожар.

В Николаевской области в ночь на 10 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены шесть БпЛА типа "Shahed 131/136". Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Баштанском районе попаданием на открытой территории БпЛА типа "Shahed-131/136" повреждена линия электропередач за пределами населенного пункта Снигиревской общины. В результате обесточены два населенных пункта. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 9 марта оккупанты вновь атаковали дронами Украину. В Никопольском районе в результате ракетной атаки погиб подросток.