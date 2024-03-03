Двенадцать погибших, в том числе пять детей: в Одессе завершили разбор завалов после атаки российского дрона (фото)

Число жертв возросло

После террористической атаки по Одессе, которая произошла 2 марта, спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы, они длились почти двое суток. В результате российского удара погибли 12 человек, среди них — 5 детей.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Спасатели несколько минут назад завершили деблокирование тела ребенка — девочки 2016 года рождения", — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что поисковая операция на месте трагедии завершена. Он назвал имена детей, погибших в результате атаки российских террористов по жилому дому.

По его словам, в результате попадания погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергейчик, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Напомним, что российские террористы ночью 2 марта атаковали Одессу иранскими беспилотниками. В результате теракта были повреждены многоэтажки, есть пострадавшие среди гражданского населения. Дрон попал в спальный район, разрушив часть подъезда с 18 квартирами.