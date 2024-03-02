Атака террористов на Одессу: в ОВА сообщили печальные новости

Семь человек ранены, среди них ребенок и беременная женщина

В результате российской атаки на Одессу ночью 2 марта полностью разрушен один подъезд девятиэтажного жилого дома. По меньшей мере, один человек погиб, семь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут находиться еще люди.

"По состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок. Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте", — написал Кипер.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 февраля российские террористы атаковали Одессу ударными беспилотниками, а также ракетами Х-22, которые запустила группа стратегических самолетов Ту-22М3 из акватории Черного моря. В городе были слышны сильные взрывы после объявления воздушной тревоги.

В результате атаки российских террористов на Одессу вечером 23 февраля погиб один человек. Тело погибшего деблокировали из-под завалов здания, в которое попал ударный беспилотник террористов.