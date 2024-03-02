Российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками: есть раненые и разрушения

Среди раненых – один ребенок и шесть взрослых

Российские террористы ночью 2 марта атаковали Одессу иранскими ударными беспилотниками. В результате теракта были повреждены многоэтажки, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. чуть позже он дописал, что среди пострадавших есть ребенок.

"В результате российской дроновой атаки по Одессе уже известно о семи пострадавших гражданских людях, среди них один ребенок. 3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей. Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести. На месте продолжают работать специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди", – написал он.

Также известно, что один человек все же погиб из-за атаки российских террористов. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 февраля российские террористы атаковали Одессу ударными беспилотниками, а также ракетами Х-22, запущенными группой стратегических самолетов Ту-22М3 с акватории Черного моря. В городе были слышны сильные взрывы после объявления воздушной тревоги.

В результате атаки российских террористов на Одессу вечером 23 февраля погиб один человек. Тело погибшего деблокировали из-под завалов здания, в которое попал ударный беспилотник террористов.