Целью был военный завод? Ночью Россию атаковали беспилотники, детали и видео

Там производят взрывчатку и продукцию оборонного назначения

Территория России регулярно подвергается атакам беспилотников. В минобороны РФ заявили, что в ночь на 1 марта БПЛА были зафиксированы в двух областях.

Ведомство традиционно обвиняет в атаке "киевский режим". Там заявили о перехвате и уничтожении беспилотников.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области", — сказано в сообщении.

По данным росСМИ, в ночь на пятницу несколько беспилотников пытались атаковать оборонный завод в городе Дзержинск Нижегородской области. По словам очевидцев, примерно в 1:55 было слышно минимум два громких взрыва в районе городской промзоны.

Там находится завод им. Свердлова — градообразующее предприятие ВПК. Там производят взрывчатку и продукцию оборонного назначения. По официальным данным — последствий на земле и пострадавших нет, а все промышленные объекты города продолжают работу в штатном режиме.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

А тем временем, как сообщал "Телеграф", накануне президентских выборов в России в некоторых городах стали появляться надписи, которые призывают остановить войну против Украины, а Путина посылают вслед за русским кораблем. Не все граждане РФ позитивно отнеслись к этой инициативе.