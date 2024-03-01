Франция заказала для Украины партию беспилотников: что за аппараты и когда привезут

Это будут самые новые БПЛА с дистанционным управлением

Франция в рамках предоставления военной помощи Украине заказала у компании Delair 100 беспилотных летательных аппаратов. Изготовление этих беспилотников будет недолгим, летом этого года всю партию передадут Украине.

Об этом написал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Twitter. Это будут самые новые БПЛА с дистанционным управлением.

"Благодаря инновационной программе Франция заказывает у Delair 100 беспилотников с дистанционным управлением, которые поступят в Украину этим летом", – сообщил он.

Министр также отметил, что в целом оборонный комплекс Франции получит заказ на две тысячи таких беспилотников. Часть из них будет предназначена для вооружения армии Франции, часть – для Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свое заявление о возможности введения войск стран НАТО в Украину. Он отметил, что его позиция в этом вопросе взвешена и продумана.

При этом сенсационные слова Макрона уже успели прокомментировать мировые политики. В США, Чехии, Польше, Швеции, Германии, Италии, Великобритании, Испании заявили, что не отправят своих военных в Украину. В Канаде уклонились от прямого ответа, но подчеркнули, что проводят обучение украинских военнослужащих и оказывают другую поддержку.