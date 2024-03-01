Франція замовила для України партію безпілотників: що за апарати та коли привезуть
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Це будуть найновіші БПЛА з дистанційним керуванням
Франція у рамках надання військової допомоги Україні замовила у компанії Delair 100 безпілотних літальних апаратів. Виготовлення цих безпілотників буде недовгим, вже влітку цього року усю партію передадуть Україні.
Про це написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у Twitter. Це будуть найновіші БПЛА з дистанційним керуванням.
"Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним управлінням, які надійдуть в Україну цього літа", – повідомив він.
Міністр також зазначив, що загалом оборонний комплекс Франції отримає замовлення на дві тисячі таких безпілотників. Частина з них буде призначена для озброєння армії Франції, частина – для Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон прокоментував свою заяву щодо можливості введення військ країн НАТО в Україну. Він зазначив, що його позиція у цьому питанні є зваженою та продуманою.
При цьому сенсаційні слова Макрона вже встигли прокоментувати світові політики. У США, Чехії, Польщі, Швеції, Німеччині, Італії, Великій Британії, Іспанії заявили, що не відправлять своїх військових до України. У Канаді ухилилися від прямої відповіді, але наголосили, що проводять навчання українських військовослужбовців та надають іншу підтримку.