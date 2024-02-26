"Те, що на Росії вибухає – то все наше": Камишін зробив гучну заяву щодо українських дронів

Українські безпілотники не гірші за російсько-іранські

Україна досягла значного успіху у розвитку власного виробництва дронів, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136. Станом на 2024 рік Україна наздогнала Росію за кількістю випуску таких безпілотників.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у телемарафоні Єдині новини.

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – сказав міністр.

Він додав, що Україна успішно виробляє не тільки аналоги "шахедів", але й інші ударні безпілотники.

"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – зазначив Камишін.

За його словами, українські дрони-камікадзе не поступаються якостями російсько-іранським.

"І за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами", – зазначив міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні налаштовані перевиконати план президента Володимира Зеленського щодо виробництва 1 млн дронів для фронту. Над цим наразі працює вся урядова команда.