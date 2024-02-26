Бійців ЗСУ захистять від дронів та ударів з повітря КАБами? Сирський зробив заяву після візиту на передову

Обстановка на багатьох напрямках складна і потребує постійного контролю

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після поїздки на передову анонсував посилення на фронті. Він заявив про роботу над кроками для протидії російським дронам і керованим авіаційним бомбам.

Таку заяву головком повідомив після поїздки на передову. Подробиці з’явилися у його телеграмах.

Сирський повідомив, що ворог регулярно штурмує українські позиції. Обстановка у багатьох напрямах складна і потребує постійного контролю.

"Докладно проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, насамперед захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також посилення окремих ділянок фронту", — написав Сирський.

За словами Сирського, проблеми, які виникають у бригадах, було проаналізовано.

Нагадаємо, що 17 лютого головком ВСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів із Авдіївки. За кілька днів заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що в окупантів є сили для подальшого наступу на Авдіївському напрямку. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ЗСУ відійшли від ще одного населеного пункту під Авдіївкою.