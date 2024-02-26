Защитят бойцов ВСУ от дронов и ударов с воздуха КАБами? Сырский сделал заявление после визита на передовую

Обстановка на многих направлениях сложная и требует постоянного контроля

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский после поездки на передовую анонсировал усиление на фронте. Он заявил о работе над шагами для противодействия российским дронам и управляемым авиационным бомбам.

Такое заявление главком сообщил после поездки на передовую. Подробности появились в его Телеграмм.

Сырский сообщил, что враг регулярно штурмует украинские позиции. Обстановка на многих направлениях сложная и требует постоянного контроля.

"Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", — написал Сырский.

По словам Сырского, проблемы, которые возникают в бригадах, были проанализированы.

Напомним, что 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

Спустя несколько дней заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у оккупантов есть силы для дальнейшего наступления на Авдеевском направлении. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ВСУ отошли от еще одного населенного пункта под Авдеевкой.