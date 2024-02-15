Решение принимал не Сырский? Аналитики DeepState прокомментировали ситуацию в Авдеевке

Ситуация в городе напоминает Бахмут

Решение о переброске Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на Авдеевское направление было принято еще до смены руководства Генерального штаба ВСУ. Однако преждевременное распространение СМИ информации об этом имело негативные последствия.

Такое мнение высказали аналитики DeepState. Там напомнили, что 3-я ОШБр официально подтвердила пребывание на Авдеевском отрезке фронта.

"К сожалению, наши некоторые глупые медиа, узнав об этом раньше, начали разносить эту новость. Это повлекло за собой усиление ракетных ударов по тыловым городам Донетчины, где, по мнению врага, могла находиться "тройка", — подчеркнули в DeepState.

Аналитики отметили, что решение о ротации было принято гораздо раньше. Поэтому, по их мнению, это не стоит связывать со сметой военного руководства. В то же время в DeepState подчеркнули, что "целесообразность такого маневра – загонять штурмовое подразделение в оперативное окружение для усиления оборонительных действий, выглядит крайне странной".

Также аналитики отметили, что, по словам инженеров 3-й штурмовой бригады, ситуация в Авдеевке очень напоминает Бахмутскую оборонную операцию, когда пехота Третьей штурмовой вынуждена была занимать оборону сразу с марша. В то же время они подчеркнули, что, как и в прошлом году, не было подготовлено ни одной позиции, ведь в момент захода те огневые опорные пункты, которые содержали смежники, уже были утрачены или разрушены.

В свою очередь бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр также выразила свое мнение о ситуации на фронте. По ее словам, очередное обострение на фронте закономерно.

"Обе стороны пытаются изменить ход боевых действий в свою пользу. Война в активной динамической фазе. Поэтому ритм и интенсивность боевых действий не могут быть стабильными. Нет таких задач — просто держать населенный пункт. Военные задачи значительно сложнее и комплекснее. Но их не публикуют в соцсетях. Там, где продолжаются бои, там серьезно уничтожается враг и его наступательные способности, там не дают врагу двигаться вглубь нашей территории", — подчеркнула Маляр.

Напомним, спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке предусмотрены дополнительные пути поставки на случай потери основного. По его словам, в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои, и ситуация "диктует определенное изменение тактики боевых действий".