Третья штурмовая, вероятно, в Авдеевке: СМИ уверены, что Украина может изменить тактику обороны города

Зеленский дал понять, что намерен бороться за город

Ситуация в Авдеевке каждый день становится все труднее и непредсказуемее. Именно поэтому ВСУ предполагают, что использование новых сил отодвинут войска России от главной асфальтированной дороги, ведущей в центр города, на улицу Грушевского.

Об этом сообщает издание Forbes. По данным анонимного источника, вероятно, ВСУ перебросили в Авдеевку одну из своих лучших бригад, а именно — 3-ю штурмовую.

Бригада численностью 2 тысячи человек провела один из последних победных боев наступательной операции Украины 2023 и освободила город Андреевка, в 40 км к северу от Авдеевки.

В субботу, 10 февраля, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что ВСУ в городе держат оборону и "свежие силы уже вступили в бои".

Издание отмечает, что решение укреплять позиции украинской армии в Авдеевке, вероятно, принял и не Тарнавский. Ведь на прошлой неделе на должность главнокомандующего ВСУ был назначен Александр Сырский, который "способен нести большие потери в упорных, статических боях".

"Возможно, что, продвигая Сырского, Зеленский дал понять, что намерен бороться за Авдеевку. Даже высокой ценой", — рассуждают журналисты.

Они также не исключают, что Украина может применить "ловушку истощения" армии РФ, как было в Бахмуте. Однако отмечают дефицит снарядов.

"Если не останется боеприпасов, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. А решение украинского командования усилить город в лучшем случае будет спорным. В худшем случае это может привести к кровавой бойне для украинских войск, которые будут пытаться бежать на запад из города, который они больше не смогут защитить", — пишет издание.

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