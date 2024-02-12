Третя штурмова, ймовірно, в Авдіївці: ЗМІ впевнені, що Україна може змінити тактику оборони міста

Зеленський дав зрозуміти, що має намір боротися за місто

Ситуація в Авдіївці щодня стає все важчою і непередбачуваною. Саме тому ЗСУ припускають, що використання нових сил відсуне війська Росії від головної асфальтованої дороги, що веде до центру міста, на вулицю Грушевського.

Про це повідомляє видання Forbes. За даними анонімного джерела, ймовірно, ЗСУ перекинули в Авдіївку одну зі своїх кращих бригад, а саме — 3-тю штурмову.

Бригада чисельністю 2 тисячі осіб провела один із останніх переможних боїв наступальної операції України 2023 року та звільнила місто Андріївка, що за 40 км на північ від Авдіївки.

У суботу, 10 лютого, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що ЗСУ у місті тримають оборону та "свіжі сили вже вступили в бої".

Видання зазначає, що рішення укріплювати позиції української армії в Авдіївці, ймовірно, прийняв і не Тарнавський. Адже минулого тижня на посаду головнокомандувача ЗСУ було призначено Олександра Сирського, який "здатен зазнавати великих втрат у завзятих, статичних боях".

"Можливо, що просуваючи Сирського, Зеленський дав зрозуміти, що має намір боротися за Авдіївку. Навіть високою ціною", — розмірковують журналісти.

Вони також не відкидають, що Україна може застосувати "пастку виснаження" армії РФ, як було в Бахмуті. Проте наголошують на дефіциті снарядів.

"Коли не залишиться боєприпасів, не матиме значення, чи буде в Авдіївці одна українська бригада чи дві. А рішення українського командування посилити місто в кращому разі буде спірним. У гіршому випадку це може призвести до кривавої бойні для українських військ, які намагатимуться втекти на захід із міста, яке вони більше не зможуть захистити", — пише видання.

Раніше "Телеграф" писав, що збройні сили РФ отримали доступ до мобільної системи Starlink. Проте власник компанії SpaceX Ілон Макс, заперечує це.