Армія РФ отримала Starlink. Як це стало можливим і чи вплине на ситуацію на фронті

Заблокувати доступ окупантів до супутникового зв'язку може лише одна людина

Збройні сили РФ отримали доступ до мобільної системи широкосмугового інтернету Starlink. Про це з посиланням на дані українських військових днями повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За інформацією журналіста, техніку завозять в РФ в обхід санкцій — купуючи її в ОАЕ, що дозволяє окупантам користуватися супутниковим зв'язком через ліцензовані акаунти.

Незабаром Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив цю інформацію виданню Liga.net. За словами посадовця, це явище починає набувати системного характеру.

Як це вплине на бойові можливості РФ і чи в силах Україна обмежити окупантів у доступі до супутників зв'язку, "Телеграф" запитував у військових і посадовців.

Як це стало можливим

Використання Росією американських технологій не виключає й експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов ("Флеш"). Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

"Пам'ятайте, я вам уже розповідав інформацію із закритих пабліків, що росіяни використовують Старлінк на півдні. Вчора до наших ЗМІ потрапила інформація, що росіяни купили велику партію Старлінков у Дубаї. Точність інформації має перевіряти наша розвідка, але цілком допускаю цей варіант. SpaceX надає послуги на наших південних окупованих територіях, де противник може використовувати Starlink", — пише експерт.

Проблема полягає у тому, що РФ перебуває під санкціями в США і не може офіційно отримувати доступ до технологій цієї країни. Водночас країну-агресорку неодноразово викривали на використанні третіх сторін і компаній-прокладок для закупівель комплектуючих до озброєння та військової техніки. Цього разу у подібній змові підозрюють ОАЕ.

В самій компанії SpaceX, що належить винахіднику-мільярдеру Ілону Маску, заперечують співпрацю з РФ і роботу системи в Дубай, а також заявляють, що вже почали розслідування. Згідно з заявою, якщо інформація про використання терміналів підсанкційною або не авторизованою стороною підтвердиться, вони будуть деактивовані.

"SpaceX не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими. Starlink не активний у Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні. Starlink не уповноважує жодних сторонніх посередників, торгових посередників або дистриб’юторів будь-якого роду продавати Starlink у Дубаї", — пояснили в компанії.

Що з цим можна вдіяти

За словами голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, питання обходу Росією санкцій досі є нагальним і регулярно порушується українською стороною на міжнародних майданчиках.

Втім, повністю унеможливити тіньові закупівлі на території всіх країн світу вкрай складно.

— Ми постійно наголошуємо на тому, що у первинних санкціях не повинно бути жодних шпарин для обходу обмежень. Особливо, коли йдеться про постачання технологій або комплектуючих військового призначення. Наявність у РФ дронів, якими вона регулярно атакує міста України, зумовлена можливістю отримувати через треті країни необхідні для виробництва БПЛА компоненти.

Крім того, ми наполягаємо на необхідності вторинних санкцій щодо тих країн, які допомагають Росії обходити первинні обмеження. Нам потрібно закривати ці прогалини. І ми це зробимо. Я впевнений, що в ЄС вже працюють над цим, — каже народний депутат у коментарі "Телеграфу".

Ситуація зі Starlink особлива тим, що Росія отримує доступ до американських технологій, у чому США зацікавлені менш за все. Водночас кампанія SpaceX є приватною власністю і належить Ілону Маску, який неодноразово демонстрував неоднозначне ставлення до війни в Україні.

Так, 2022 роre мільярдер наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати таємний напад України на Чорноморський флот РФ.

"Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто називає мене таким", — заявив Маск, коли інформація про його вчинок була оприлюднена.

Та хоч би яким русофілом або ж "миротворцем" здавався американський мільярдер, піти на відкриту співпрацю з РФ він не наважиться, вважає політтехнолог і експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

За словами фахівця, SpaceX — моноперсонна імперія, тому позиція Ілона Маска щодо ситуації з доступом РФ до її терміналів відіграватиме ключову роль. Якщо з'ясується, що його технології стали зброєю в руках країни-агресора, це може боляче вдарити по інших брендах, якими він володіє чи керує.

— Маск вже неодноразово відчував на собі ефект стрімкого зниження вартості акцій і особистих рейтингів через скандали навколо його імені. Одна річ, коли його термінали працюють у гуманітарних цілях навіть у Секторі Газа, і зовсім інша — коли їх використовують військові злочинці проти України. Це буде дійсно великий репутаційний удар.

Україна повинна звернутися до нього напряму, як це колись вже робив віце прем'єр-міністр Михайло Федоров. У Маска є можливість не покривати зв'язком окремі території і, я впевнений, він скористається нею, адже в іншому випадку, це буде сприйнято як робота проти державних інтересів США, — каже Борис Тизенгаузен в коментарі "Телеграфу".

Чи варто цього боятися

Надання Україні безкоштовного доступу до терміналів системи Starlink в лютому 2022 року стало важливою подією для посилення можливостей української армії і підтримкою для цивільних, які проживають у прифронтових містах.

Завдяки цим технологіям на деокупованих територіях вдавалося у стислі строки відновити зв'язок, втрачений у результаті знищення систем мобільного зв’язку або інтернет-кабелів.

Самі військові використовують Starlink для безперебійного зв'язку між штабом і позиціями на фронті, адже він не піддається "глушінню" так, як звичайні радіосигнали, і налаштовується за лічені хвилини.

Варто зазначити, що думки військових експертів щодо ризиків, пов'язаних з отриманням окупантами доступу до супутникового зв'язку, розділилися. Так, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що навіть, якщо росіяни дійсно масово використовуватимуть Старлінки, приводів для хвилювань українцям це не додасть.

— Перше. Чи можуть "Старлінки" опинитися в руках росіян? Так, звісно. Наприклад, при захопленні позиції вони можуть заволодіти цими приладами. Інша річ, що перепрошити їх вкрай складно, тому поза межами певних локацій використати навряд чи вдасться. Чи можуть вони закупити їх через треті країни? Можуть, але знову ж таки, система SpaceX відстежує кожну установку і може відключити її.

Друге. Starlink — це просто система інтернету через космічний зв'язок. Ось і все. Якщо на території РФ у них є кілька десятків таких установок, нічого серйозного це їм не дасть. Якщо вони є у тактичній зоні… ну, нехай користуються WhatsApp, Viber, TikTok, мають альтернативу вразливому мобільному зв'язку. Що далі?

У нас є система бойового управління, типу "Кропива", наприклад. Вона дозволяє координувати вогонь артилерії, введення контрбатарейної боротьби в тому ритмі, як ми його ведемо. Для використання цих технологій аналогічним способом росіянам треба довго думати, працювати і налаштовувати процеси, — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас військовий аналітик Олег Жданов не має сумнівів у тому, що росіяни дійсно отримали доступ до супутникового зв'язку Starlink через ОАЕ. Ба більше, за словами експерта, це несе в собі ризики погіршення ситуації на фронті.

— Вже зараз у наших хлопців на терміналах падає швидкість, але це не єдина проблема. Наявність інтернету на полі бою, особливо на "нулі", дає можливість поліпшити систему військового управління, інформованість військ, передачу розвідданих та інше. Для ворога це дуже великий плюс.

На жаль, позиція Ілона Маска більш лояльна до Російської Федерації, аніж до України. За бажання, компанія SpaceX може обмежувати доступ кожного окремого терміналу до загальної системи зв'язку. Частково ми захищені від цього тим, що частину комплектів нам постачає Пентагон. Його установки заблоковані від втручання і навіть сама SpaceX не має можливості впливати на їх працездатність. Щодо роботи інших, можуть виникати нюанси, — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Попередні спроби Ілона Маска всидіти на двох стільцях у своєму ставленні до війни в Україні не мали для нього серйозних наслідків через дотримання принципу невтручання. Цього разу мільярдер і його компанія ризикують отримати неофіційний, але вкрай токсичний статус спонсора тероризму. Єдиним способом дистанціюватися від воєнних злочинців є негайне і тотальне обмеження доступу РФ до терміналів SpaceX. Тож що раніше винахідник це зрозуміє, то менш катастрофічних репутаційних втрат він зазнає.