В США впровадили нові санкції проти Росії: чого саме торкнулися обмеження

Під санкції потрапили російські компанії, які базуються в ОАЕ та Ліберії

США 8 лютого оголосили про впровадження проти російського терористичного режиму нових санкцій, покликаних підірвати економічну здатність Росії фінансувати війну в Україні. Під "санкційний каток" потрапили чотири російські організації та одно торгівельне судно, які причетні до торгівлі російськими алмазами та російською нафтою.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США. Нові санкції впровадило Управління з контролю за іноземними активами при Мінфіні Сполучених Штатів.

"Обмеження цін та наші санкції призвели до розширення знижок на російську нафту, обмежуючи доходи, на які Кремль покладається у своїй незаконній війні. Сьогоднішні дії проти суден, які порушують ліміт цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що ми можемо і будемо примушувати до дотримання ліміту. Крім того, рішучість OFAC допомагає нам виконати зобов’язання, взяті лідерами G7 у грудні щодо скорочення доходів Росії від торгівлі алмазами", – прокоментував впровадження нових санкцій заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.

Санкції впровадили проти російських компаній Zeenit, Oil Tankers, SCF і Talassa, які зареєстровані в ОАЕ, традиційному місці росіян для обходу санкцій. Також обмеження впровадили проти "ліберійської" російської компанії NS Leader Shipping.

Окрім цього, нові санкції США забороняють ввезення нетехнічних алмазів та ювелірних виробів з діамантами усіх видів, які вироблені у Росії. Те ж саме стосується ювелірних прикрас з діамантами, які були експортовані з РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 3 лютого Європейська комісія почала з країнами-членами Європейського Союзу обговорення нового, вже 13-го пакету санкцій проти російського терористичного режиму. Очікується, що ухвалений цей пакет буде до річниці російського вторгнення в Україну, 24 лютого.

У грудні 2023 року ЄС затвердив уже 12-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, посилить контроль за "ціновою стелею" на російську нафту, запровадить заборони на імпорт ще цілої низки товарів з РФ та багато іншого.

29 січня 2024 року Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії. Йдеться про всі економічні обмеження, запроваджені Європою проти РФ, починаючи з 2014 року.

Також ми писали, що 13-й пакет санкцій стане найслабшим з усіх. В цьому пакеті, схоже за все, не буде жодних сильних рішень.