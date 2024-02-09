В США ввели новые санкции против России: чего именно коснулись ограничения

Под санкции попали базирующиеся в ОАЭ и Либерии российские компании.

США 8 февраля объявили о введении против российского террористического режима новых санкций, призванных подорвать экономическую способность России финансировать войну в Украине. Под "санкционный каток" попали четыре российских организации и одно торговое судно, причастные к торговле российскими алмазами и российской нефтью.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. Новые санкции ввело Управление по контролю за иностранными активами при Минфине Соединенных Штатов.

"Ограничение цен и наши санкции привели к расширению скидок на российскую нефть, ограничивая доходы, на которые Кремль полагается в своей незаконной войне. Сегодняшние действия против судов, нарушающих лимит цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что мы можем и будем принуждать к соблюдению лимита. Кроме того, решимость OFAC помогает нам выполнить обязательства, взятые лидерами G7 в декабре по сокращению доходов России от торговли алмазами", – прокомментировал внедрение новых санкций заместитель министра финансов по противодействию терроризму и финансовой разведке США Брайан Нельсон.

Санкции ввели против российских компаний Zeenit, Oil Tankers, SCF и Talassa, зарегистрированных в ОАЭ, традиционном месте россиян для обхода санкций. Также ограничения ввели против "либерийской" российской компании NS Leader Shipping.

Кроме того, новые санкции США запрещают ввоз нетехнических алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами всех видов, произведенных в России. То же касается ювелирных украшений с бриллиантами, которые были экспортированы из РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 3 февраля Европейская комиссия начала со странами-членами Европейского Союза обсуждение нового, уже 13-го пакета санкций против российского террористического режима. Ожидается, что этот пакет будет принят к годовщине российского вторжения в Украину, 24 февраля.

В декабре 2023 года ЕС утвердил уже 12-й пакет санкций против России. Он, в частности, ужесточит контроль за "ценовым потолком" на российскую нефть, введет запреты на импорт еще целого ряда товаров из РФ и многое другое.

29 января 2024 года Совет Европейского Союза продлил санкции против России. Речь идет обо всех экономических ограничениях, введенных Европой против РФ, начиная с 2014 года.

Также мы писали, что 13-й пакет санкций станет самым слабым из всех. В этом пакете, похоже, не будет никаких сильных решений.