Армия РФ получила Starlink. Как это стало возможным и повлияет ли на ситуацию на фронте

Заблокировать доступ окупантов к спутниковой связи может только один человек

Вооруженные силы РФ получили доступ к мобильной системе широкополосного интернета Starlink. Об этом со ссылкой на данные украинских военных на днях сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По информации журналиста, технику завозят в РФ в обход санкций — покупая ее в ОАЭ, что позволяет оккупантам пользоваться спутниковой связью через лицензионные аккаунты.

Вскоре представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил эту информацию изданию Liga.net. По словам чиновника, это явление начинает приобретать системный характер.

Как это повлияет на боевые возможности РФ и в силах ли Украина ограничить оккупантов в доступе к спутниковой связи, "Телеграф" спрашивал у военных и чиновников.

Как это стало возможным

Использование Россией американских технологий не исключает и эксперт по радиотехнологиям Сергей Безкрестнов ("Флэш"). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Помните, я вам уже рассказывал информацию из закрытых пабликов, что россияне используют Старлинк на юге. Вчера в наши СМИ попала информация, что россияне купили большую партию Старлинков в Дубае. Точность информации должна проверять наша разведка, но вполне допускаю этот вариант. SpaceX предоставляет услуги на наших южных оккупированных территориях, где противник может использовать Starlink», — пишет эксперт.

Проблема в том, что РФ находится под санкциями в США и не может официально получать доступ к технологиям этой страны. В то же время, страну-агрессора неоднократно разоблачали в использовании третьих сторон и компаний-прокладок для закупок комплектующих к вооружению и военной технике. В этот раз в подобном сговоре подозревают ОАЭ.

В самой компании SpaceX, принадлежащей изобретателю-миллиардеру Илону Маску, отрицают сотрудничество с РФ и работу системы в Дубай, а также заявляют, что уже начали расследование. Согласно заявлению, если информация об использовании терминалов подсанкционной или не авторизованной стороной подтвердится, они будут деактивированы.

"SpaceX не ведет никаких дел с российским правительством или его военными. Starlink не активен в России, то есть сервис не будет работать в этой стране. Starlink не уполномочивает никаких посторонних, торговых посредников или дистрибьюторов какого-либо рода продавать Starlink в Дубае", – объяснили в компании.

Что с этим можно сделать

По словам главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, вопрос обхода Россией санкций до сих пор является насущным и регулярно поднимается украинской стороной на международных площадках.

Впрочем, полностью сделать невозможным теневые закупки на территории всех стран мира крайне сложно.

— Мы постоянно подчеркиваем, что в первичных санкциях не должно быть никаких щелей для обхода ограничений. Особенно когда речь идет о поставках технологий или комплектующих военного назначения. Наличие в РФ дронов, которыми она регулярно атакует города Украины, обусловлено возможностью получать через третьи страны необходимые для производства БПЛА компоненты.

Кроме того, мы настаиваем на необходимости вторичных санкций в отношении тех стран, которые помогают России обходить первоначальные ограничения. Нам нужно закрывать эти пробелы. И мы это сделаем. Я уверен, что в ЕС уже работают над этим, — говорит народный депутат в комментарии "Телеграфу".

Ситуация со Starlink особенна тем, что Россия получает доступ к американским технологиям, в чем США заинтересованы менее всего. В то же время кампания SpaceX является частной собственностью и принадлежит Илону Маску, неоднократно демонстрировавшему неоднозначное отношение к войне в Украине.

Так, в 2022 году миллиардер приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать тайное нападение Украины на Черноморский флот РФ.

"Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто называет меня таким", — заявил Маск, когда информация о его поступке была обнародована.

Но каким бы русофилом или "миротворцем" ни казался американский миллиардер, пойти на открытое сотрудничество с РФ он не решится, считает политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

По словам специалиста, SpaceX — моноперсонная империя, поэтому позиция Илона Маска относительно ситуации с доступом РФ к ее терминалам будет играть ключевую роль. Если выяснится, что его технологии стали оружием в руках страны-агрессора, это может больно поразить другие бренды, которыми он владеет или управляет.

— Маск уже неоднократно ощущал на себе эффект стремительного снижения стоимости акций и личных рейтингов из-за скандалов вокруг его имени. Одно дело, когда его терминалы работают в гуманитарных целях даже в секторе Газа, и совсем другое — когда их используют военные преступники против Украины. Это будет действительно большой репутационный удар.

Украина должна обратиться к нему напрямую, как это когда-то уже делал вице-премьер-министр Михаил Федоров. У Маска есть возможность не покрывать связью отдельные территории и, я уверен, он воспользуется ею, ведь в противном случае это будет воспринято как работа против государственных интересов США, — говорит Борис Тизенгаузен в комментарии "Телеграфу".

Стоит ли этого бояться

Предоставление Украине бесплатного доступа к терминалам системы Starlink в феврале 2022 г. стало важным событием для усиления возможностей украинской армии и поддержкой для гражданских, проживающих в прифронтовых городах.

Благодаря этим технологиям на деоккупированных территориях удавалось в сжатые сроки восстановить связь, потерянную в результате уничтожения систем мобильной связи или интернет-кабелей.

Сами военные используют Starlink для бесперебойной связи между штабом и позициями на фронте, ведь он не поддается "глушению" так, как обычные радиосигналы, и настраивается в считанные минуты.

Следует отметить, что мнения военных экспертов относительно рисков, связанных с получением оккупантами доступа к спутниковой связи, разделились. Так, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что даже если россияне действительно будут массово использовать Старлинки, поводов для волнений украинцам это не добавит.

– Первое. Могут ли "Старлинки" оказаться в руках россиян? Да, конечно. К примеру, при захвате позиции они могут завладеть этими приборами. Другое дело, что "перепрошить" их крайне сложно, поэтому за пределами определенных локаций использовать вряд ли удастся. Могут ли они закупить их через третьи страны? Могут, но опять же система SpaceX отслеживает каждую установку и может отключить ее.

Второе. Starlink – это просто система интернета через космическую связь. Вот и все. Если на территории РФ у них несколько десятков таких установок, ничего серьезного это им не даст. Если они в тактической зоне… ну, пусть пользуются WhatsApp, Viber, TikTok, имеют альтернативу уязвимой мобильной связи. Что дальше?

У нас есть система боевого управления, типа "Кропива", например. Она позволяет координировать огонь артиллерии, введение контрбатарейной борьбы в том ритме, как мы его ведем. Для использования этих технологий аналогичным способом россиянам нужно долго думать, работать и настраивать процессы, говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время военный аналитик Олег Жданов не сомневается в том, что россияне действительно получили доступ к спутниковой связи Starlink через ОАЭ. Более того, по словам эксперта, это несет в себе риски ухудшения ситуации на фронте.

- Уже сейчас у наших ребят на терминалах падает скорость, но это не единственная проблема. Наличие интернета на поле боя, особенно на "нуле", позволяет улучшить систему военного управления, информированность войск, передачу разведданных и прочее. Для врага это очень большой плюс.

К сожалению, позиция Илона Маска более лояльна к Российской Федерации, чем к Украине. При желании компания SpaceX может ограничивать доступ каждого отдельного терминала к общей системе связи. Отчасти мы защищены тем, что часть комплектов нам поставляет Пентагон. Его установки заблокированы от вмешательства и даже сама SpaceX не имеет возможности влиять на их работоспособность. Относительно работы других могут возникать нюансы, — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Предыдущие попытки Илона Маска усидеть на двух стульях в своем отношении к войне в Украине не имели для него серьезных последствий из-за соблюдения принципа невмешательства. На этот раз миллиардер и его компания рискуют получить неофициальный, но очень токсичный статус спонсора терроризма. Единственным способом дистанцироваться от военных преступников — немедленное и тотальное ограничение доступа РФ к терминалам SpaceX. Чем раньше изобретатель это поймет, тем менее катастрофические репутационные потери понесет.